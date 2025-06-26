На правобережье Красноярска стреляли по автобусу с пассажирами

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что неизвестный произвел два выстрела в окно маршрутки, которая ехала по улице Борисевича. Пассажиры рассказали, что сначала услышали два громких хлопка, а после треснули два боковых стекла и появились отверстия, похожие на следы от пуль.