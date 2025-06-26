На правобережье Красноярска стреляли по автобусу с пассажирами

Полицейские устанавливают обстоятельства повреждения окна автобуса в Ленинском районе Красноярска.
Накануне в соцсетях появилась информация о том, что неизвестный произвел два выстрела в окно маршрутки, которая ехала по улице Борисевича. Пассажиры рассказали, что сначала услышали два громких хлопка, а после треснули два боковых стекла и появились отверстия, похожие на следы от пуль.
К счастью, обошлось без пострадавших.
В полиции сообщили, что к ним не поступало сообщений и заявлений по данному факту, но сотрудники сами зарегистрировали информацию в установленном порядке. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято решение в соответствии с законодательством.