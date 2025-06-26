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Москву атаковали беспилотники, жители Подмосковья слышали взрывы: что известно

Ночная атака дронов, гул ПВО и бессонница жителей — в Подмосковье вновь сработала система противовоздушной обороны. Очевидцы делятся тревожными подробностями, сравнивая звуки с землетрясением, а аэропорты задерживают рейсы. Как это было — в материале URA.RU.

ПВО уничтожила беспилотники у Москвы.

Ночная атака дронов, гул ПВО и бессонница жителей — в Подмосковье вновь сработала система противовоздушной обороны. Очевидцы делятся тревожными подробностями, сравнивая звуки с землетрясением, а аэропорты задерживают рейсы. Как это было — в материале URA.RU.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМосква столкнулась с атакой БПЛА, дроны Украины налетели на регионы РФ: онлайн-трансляция.

Московский аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы.

Аэропорт Внуково 25 июня ввел временный запрет на прием и отправку гражданских рейсов для обеспечения безопасности полетов. Ограничения действовали несколько часов — к 03:20 мск работа аэропорта полностью восстановилась.

Ранее аналогичные ограничения вводились в Калуге, тогда как в Казани, Нижнекамске и Ульяновске их уже сняли. В Росавиации подчеркивают, что все службы действовали согласно стандартным протоколам безопасности.

Москву атаковали беспилотники.

На подлете к Москве ПВО сбили два атакующих беспилотника. Специалисты работают на месте падения обломков. В связи с инцидентом аэропорт Внуково временно прекратил прием и отправку рейсов.

Дроны сбиты на подлете к Москве.

Жители Зеленограда опубликовали видео работы ПВО по уничтожению вражеских дронов на подлете к Москве. В соцсетях сообщают о шести слышимых взрывах. Власти подтвердили перехват БПЛА, специалисты работают на месте падения обломков.

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