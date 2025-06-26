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Движение трамваев заблокировано из-за ДТП во Владивостоке

Двое автомобилей столкнулись, пострадала пассажир.

Источник: Комсомольская правда

Водитель Toyota Prius не пропустил Toyota Sai в районе Луговой во Владивостоке. Авто столкнулись, пострадала пассажир «Тойоты Сай», пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

На место происшествия приехали полицейские и медики. Женщину госпитализировали, о состоянии рулевых не сообщается. «Приус» от силы удара отбросило на рельсы, тем самым он заблокировал движение трамваев. По факту происшествия проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее «КП» писала, что на дорогах Приморского края в двух авариях пострадали несовершеннолетние. Всего в регионе зафиксировано 61 ДТП, в семи из них есть пострадавшие — 14 человек получили травмы.