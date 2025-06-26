Президент Бразилии посоветовал Трампу меньше сидеть в интернете

Глава Бразилии посоветовал Трампу сосредоточиться на исполнении своих обязанностей.
Президенту США Дональду Трампу стоит меньше времени проводить в интернете и социальных сетях и больше сосредоточиться на исполнении обязанностей главы государства. Об этом заявил бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва.
«В этом неспокойном мире, где есть президент такой большой страны, как США, он должен думать о том, что говорит, меньше сидеть в интернете и больше заниматься исполнением обязанностей главы государства», — отметил Лула да Силва. Его слова приводит бразильский портал G1. По мнению бразильского лидера, Трампу также следует уделять больше внимания развитию свободной торговли, укреплению многосторонних отношений и достижению мира.
Глава Бразилии также провел параллели с бывшим президентом своей страны, который, по его словам, больше заботился о личных интересах, чем о государственных. Имя экс-президента он не назвал, однако, как отмечает G1, речь шла о Жаире Болсонару.
Ранее президент Бразилии неоднократно критиковал Дональда Трампа, в том числе за его политику в секторе Газа. Также он выражал несогласие с экономическим курсом США, считая, что тарифные меры мешают развитию свободной торговли и многополярности, передает «Царьград».