Президент Бразилии посоветовал Трампу меньше сидеть в интернете

«В этом неспокойном мире, где есть президент такой большой страны, как США, он должен думать о том, что говорит, меньше сидеть в интернете и больше заниматься исполнением обязанностей главы государства», — отметил Лула да Силва. Его слова приводит бразильский портал G1. По мнению бразильского лидера, Трампу также следует уделять больше внимания развитию свободной торговли, укреплению многосторонних отношений и достижению мира.