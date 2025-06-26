Боец раскрыл причину нежелания ВСУ вступать в ближний бой

«Убегают очень много [солдат ВСУ], также сдаются. Живой силы своей у них очень мало осталось. Поэтому они в основном используют дроны», — заявил «Пчела», его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что Запорожье стало уже четвертым населенным пунктом за последний месяц, освобожденным российскими военными. По его словам, операция прошла без серьезных осложнений.