В Италии мужчина смог отбиться от трёх грабителей, убив одного из них

Женщина сообщила, что её 26-летний супруг, гражданин Албании, был ранен и унесён хозяином дома в неизвестном направлении. Местный предприниматель признался, что после стрельбы убедился в том, что один из нападавших мёртв, после чего закопал тело неподалёку от спортплощадки на сельхозугодьях.