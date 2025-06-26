Прокуратура США предъявила обвинения в контрабанде российской ученой Петровой

«Ксения Петрова, 31 год, гражданка России, была обвинена по одному пункту сокрытия существенного факта, одному пункту ложного заявления и одному пункту контрабанды товаров в США», — говорится в заявлении.
Уточняется, что обвинение в контрабанде товаров в Соединенные Штаты предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет и денежного штрафа до $250 тыс.
В апреле агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа отказалась освобождать Петрову. Как указано, власти страны отказали российской ученой в условно-досрочном освобождении, поскольку сочли, что она представляет угрозу безопасности Соединенным Штатам.
14 мая ученую отправили под арест, однако потом освободили под залог.