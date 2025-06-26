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Прокуратура США предъявила обвинения в контрабанде российской ученой Петровой

Российской ученой Ксении Петровой были предъявлены обвинения в контрабанде лягушек в США, а также в сокрытии фактов и даче ложных показаний. Об этом 25 июня сообщила прокуратура американского штата Массачусетс в пресс-релизе.

Источник: Wesley Tingey/CC0

«Ксения Петрова, 31 год, гражданка России, была обвинена по одному пункту сокрытия существенного факта, одному пункту ложного заявления и одному пункту контрабанды товаров в США», — говорится в заявлении.

Уточняется, что обвинение в контрабанде товаров в Соединенные Штаты предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет и денежного штрафа до $250 тыс.

В апреле агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа отказалась освобождать Петрову. Как указано, власти страны отказали российской ученой в условно-досрочном освобождении, поскольку сочли, что она представляет угрозу безопасности Соединенным Штатам.

14 мая ученую отправили под арест, однако потом освободили под залог.

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