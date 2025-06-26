В Киеве сняли попытку подрыва бойца «Азова»* заминированным скутером

«Военный познакомился с девушкой в соцсетях, а та пригласила его на свидание. Когда он пришел на место встречи, девушка написала, что пока не готова выйти, и попросила взять ключи от домофона под сиденьем припаркованного желтого скутера», — уточнил Геращенко в своем telegram-канале.