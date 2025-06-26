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Против SHAMANа ввели санкции

Министр иностранных дел Австралии объявил о расширении списка физических и юридических лиц, подпадающих под адресные финансовые санкции и запрет на поездки. В обновленный список, известный как Сводный список DFAT, были добавлены 37 физических и 7 юридических лиц, в частности российский певец Ярослав Дронов (SHAMAN), а также члены руководства ряда российских компаний и журналисты.

Австралия ввела новые санкции.

Министр иностранных дел Австралии объявил о расширении списка физических и юридических лиц, подпадающих под адресные финансовые санкции и запрет на поездки. В обновленный список, известный как Сводный список DFAT, были добавлены 37 физических и 7 юридических лиц, в частности российский певец Ярослав Дронов (SHAMAN), а также члены руководства ряда российских компаний и журналисты.

«Австралия ввела новые санкции в отношении 44 лиц и организаций, связанных с российскими отраслями промышленности, которые помогают подпитывать ее военную экономику. Эти действия направлены на то, чтобы лишить Россию возможности финансировать свою незаконную войну, и отражают наше тесное сотрудничество с международными партнерами», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте.

Ранее аналогичные санкции против российских граждан, компаний и судов, связанных с военной промышленностью и так называемым «теневым флотом», вводили и другие западные страны, в том числе Новая Зеландия. Президент России Владимир Путин отмечал, что такие меры могут привести к росту мировых цен на углеводороды и затронуть интересы государств, принимающих рестрикции.