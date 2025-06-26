Против SHAMANа ввели санкции

«Австралия ввела новые санкции в отношении 44 лиц и организаций, связанных с российскими отраслями промышленности, которые помогают подпитывать ее военную экономику. Эти действия направлены на то, чтобы лишить Россию возможности финансировать свою незаконную войну, и отражают наше тесное сотрудничество с международными партнерами», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте.