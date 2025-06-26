Подан новый иск к госсекретарю Дагестана

Накануне в Махачкале, в трех московских квартирах, связанных с родственниками Магомед-Султана Магомедова, прошли обыски в рамках расследования уголовного дела о незаконной приватизации предприятия «Дагнефтебаза». Обыски проводились в более чем 50 адресах, включая квартиры и офисы, связанные с Магомедовым и его компаниями, находящимися под управлением его сына.