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От туберкулеза скончались четверо жителей Акмолинской области

В Акмолинской области с начала 2025 года запущенная форма инфекции унесла четыре жизни, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как передает «КТК», одна из умерших — молодая мама, которая контактировала с больным. Свой диагноз женщина скрыла от врачей.

Главный специалист Департамента санэпидконтроля Акмолинской области Жанаргуль Есимжанова назвала основные причины заболевания людей туберкулезом:

  • равнодушие к своему здоровью, то есть позднее обращение за медицинской помощью;
  • несвоевременное прохождение флюорографического обследования;
  • низкий материальный доход;
  • наличие сопутствующих заболеваний;
  • избегание медицинских организаций и занятие самолечением.

С начала года в регионе количество заболевших туберкулезом, который считается социальным заболеванием, выросло на 111 человек. Наибольший прирост отмечают в Буландинском, Жаксынском, Бурабайском, Ерейментауском, Аккольском и районе Биржан сал.

Больше пациентов с палочкой Коха стало и в Степногорске. Повторно коварную инфекцию подхватили 39 человек.