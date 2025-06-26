От туберкулеза скончались четверо жителей Акмолинской области

Как передает «КТК», одна из умерших — молодая мама, которая контактировала с больным. Свой диагноз женщина скрыла от врачей.
Главный специалист Департамента санэпидконтроля Акмолинской области Жанаргуль Есимжанова назвала основные причины заболевания людей туберкулезом:
- равнодушие к своему здоровью, то есть позднее обращение за медицинской помощью;
- несвоевременное прохождение флюорографического обследования;
- низкий материальный доход;
- наличие сопутствующих заболеваний;
- избегание медицинских организаций и занятие самолечением.
С начала года в регионе количество заболевших туберкулезом, который считается социальным заболеванием, выросло на 111 человек. Наибольший прирост отмечают в Буландинском, Жаксынском, Бурабайском, Ерейментауском, Аккольском и районе Биржан сал.
Больше пациентов с палочкой Коха стало и в Степногорске. Повторно коварную инфекцию подхватили 39 человек.