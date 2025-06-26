Генпрокуратура подала иск к госсекретарю Дагестана Магомедову и его семье

Ранее силовые структуры сообщили, что в кабинете Магомед-Султана Магомедова в администрации главы Дагестана прошли обыски. По данным источников, следственные действия связаны с уголовным делом. Обыски провели не только в офисе, но и в доме госсекретаря, а также по другим адресам, связанным с ним.