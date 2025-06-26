Генпрокуратура подала иск к госсекретарю Дагестана Магомедову и его семье

Генеральная прокуратура России подала иск против государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова и его семьи. Об этом стало известно из данных Советского районного суда Махачкалы, опубликованных на сайте суда.
Иск зарегистрировали 23 июня. Ответчиками, помимо Магомедова, выступают его сын Магомед, дочь Саидат, а также Галимат и Маржанат Исмаиловы. Среди ответчиков также указаны компании «МСБ Холдинг» и «Транс Тек». Подробности исковых требований на сайте суда не уточняются. Судебное разбирательство начнется 10 июля.
Ранее силовые структуры сообщили, что в кабинете Магомед-Султана Магомедова в администрации главы Дагестана прошли обыски. По данным источников, следственные действия связаны с уголовным делом. Обыски провели не только в офисе, но и в доме госсекретаря, а также по другим адресам, связанным с ним.