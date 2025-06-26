СМИ: Каспаров* мог быть причастен к подготовке переворота в Южном Судане

Согласно агентству, в марте 2024 года федеральные прокуроры США в штате Аризона обвинили стипендиата Гарварда Питера Аджака и активиста Абарахама Кича в заговоре с целью экспорта оружия в Южный Судан — их родную страну. В обвинительном заключении говорится, что они, предположительно, хотели купить автоматы Калашникова, ракеты Stinger и гранаты, чтобы свергнуть южносуданское правительство, но им не хватило денег, указывает агентство. Как отмечается, соучредитель американской торговой фирмы Jane Street Роберт Граньери заявил, что его обманом заставили финансировать этот заговор. Обвиняемые не признали себя виновными. Прокуроры не сообщили, откуда обвиняемые получили несколько миллионов долларов для покупки оружия, но адвокаты Аджака указали, что Граньери «мог и согласился предоставить финансирование», добавляет агентство.
«Адвокаты обвинили власти в избирательном преследовании двоих темнокожих мужчин, хотя поддержка также исходила от Граньери и Гарри Каспарова*… США не обвинили ни одно из них в правонарушениях. Каспаров* познакомился с Аджаком, когда шахматист был председателем (НКО — ред.) Human Rights Foundation. Позднее он познакомил Аджака с Граньери», — передает агентство.
В заявлении Каспарова*, которое цитирует агентство, прямо не говорится о его возможной роли в этом деле, экс-чемпион лишь указывает, что большую часть жизни отстаивал гражданские права и продвигал демократию во всем мире.
* В 2022 году был признан в РФ иноагентом, в 2024 году внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов.