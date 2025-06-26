СМИ: Каспаров* мог быть причастен к подготовке переворота в Южном Судане

Согласно агентству, в марте 2024 года федеральные прокуроры США в штате Аризона обвинили стипендиата Гарварда Питера Аджака и активиста Абарахама Кича в заговоре с целью экспорта оружия в Южный Судан — их родную страну. В обвинительном заключении говорится, что они, предположительно, хотели купить автоматы Калашникова, ракеты Stinger и гранаты, чтобы свергнуть южносуданское правительство, но им не хватило денег, указывает агентство. Как отмечается, соучредитель американской торговой фирмы Jane Street Роберт Граньери заявил, что его обманом заставили финансировать этот заговор. Обвиняемые не признали себя виновными. Прокуроры не сообщили, откуда обвиняемые получили несколько миллионов долларов для покупки оружия, но адвокаты Аджака указали, что Граньери «мог и согласился предоставить финансирование», добавляет агентство.