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Ким Чен Ын открыл новый туристический курорт в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын открыл новую прибрежную туристическую зону на полуострове Кальма в городе Вонсан, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Комплекс начнет работать с 1 июля и сможет принимать до 20 тысяч гостей одновременно.

Строительство нового туристического курорта велось под личным контролем Ким Чен Ына.

Лидер КНДР Ким Чен Ын открыл новую прибрежную туристическую зону на полуострове Кальма в городе Вонсан, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Комплекс начнет работать с 1 июля и сможет принимать до 20 тысяч гостей одновременно.

«Новая зона должна играть ведущую роль в формировании туристической культуры и обеспечить посетителям лучшие условия для полноценного и радостного отдыха», — заявил Ким Чен Ын на церемонии. В ней также участвовал посол России в КНДР Александр Мацегора.

По данным ЦТАК, курорт построен в рамках программы по созданию культурно-туристических зон мирового уровня. В состав комплекса вошли гостиницы, аквапарк, спортивные площадки, культурные центры, а также объекты торговли и развлечений. Строительство велось под личным контролем главы КНДР. Новый курорт призван стать образцом национального туризма и первым шагом к развитию отрасли в стране.

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