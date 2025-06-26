Ким Чен Ын открыл новый туристический курорт в КНДР

По данным ЦТАК, курорт построен в рамках программы по созданию культурно-туристических зон мирового уровня. В состав комплекса вошли гостиницы, аквапарк, спортивные площадки, культурные центры, а также объекты торговли и развлечений. Строительство велось под личным контролем главы КНДР. Новый курорт призван стать образцом национального туризма и первым шагом к развитию отрасли в стране.