В Иркутске водителю, который сбил ребенка, грозит пять суток ареста

В Иркутске 23 июня в Правобережном округе произошла авария. Водитель сбил пешехода и сразу же скрылся с места. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, владелец автомобиля «Мерседес Бенц Е200» наехал на несовершеннолетнего, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 15-летний пострадавший получил травмы.