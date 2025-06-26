В Иркутске водителю, который сбил ребенка, грозит пять суток ареста

В Иркутске 23 июня в Правобережном округе произошла авария. Водитель сбил пешехода и сразу же скрылся с места. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, владелец автомобиля «Мерседес Бенц Е200» наехал на несовершеннолетнего, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 15-летний пострадавший получил травмы.
В ближайшее время сотрудники ДПС установили личность нарушителя, им оказался 44-летний местный житель. Установлено, что мужчина был за рулем без водительских прав, уточнили в полиции.
На автомобилиста составили административные материалы за управление авто без водительского удостоверения, оставление места ДТП и отсутствие страхового полиса ОСАГО. Суд назначил мужчине наказание в виде административного ареста на пять суток. Прокуратура также примет участие и проконтролирует проверку.