Слюсарь: силы ПВО отразили ночную атаку БПЛА ВСУ в Ростовской области

Российские военные отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины Ростовской области, проинформировал Юрий Слюсарь.
Врио губернатора региона подчеркнул, что, по предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.
Беспилотники ВСУ ликвидированы в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах Ростовской области.
«Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется», — написал Слюсарь в Telegram.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории одного из промышленных предприятий.