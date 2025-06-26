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Слюсарь: силы ПВО отразили ночную атаку БПЛА ВСУ в Ростовской области

Беспилотники ВСУ ликвидированы в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины Ростовской области, проинформировал Юрий Слюсарь.

Врио губернатора региона подчеркнул, что, по предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.

Беспилотники ВСУ ликвидированы в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах Ростовской области.

«Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется», — написал Слюсарь в Telegram.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории одного из промышленных предприятий.

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