«Был, как скорая помощь для всех»: награда Путина нашла Илию Гукежева через год после гибели от дрона ВСУ

Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» Илию Гукежева.
В ночь на 29 июня 2024 года в деревне Городище Рыльского района Курской области произошла страшная трагедия: атака украинского беспилотника унесла жизни пяти человек, включая двоих детей. Среди погибших был 23-летний студент Курского государственного университета Илия Гукежев. Молодой человек погиб, пытаясь спасти раненую девочку. Спустя год указом президента России Владимира Путина Илия посмертно был награжден медалью «За спасение погибавших». Подробнее о подвиге студента — в материале URA.RU.
Атака беспилотника: хронология трагедии.
В ночь на субботу 29 июня 2024 года деревня Городище, расположенная в нескольких километрах от российско-украинской границы, подверглась атаке беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины. По данным временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, украинский дрон сбросил взрывное устройство на жилой дом, в результате чего погибли пять человек, включая двух малолетних детей. Родители Илии Гукежева получили тяжелые ранения и были доставлены в Курскую областную многопрофильную клиническую больницу.
По словам сестры погибшего Дианы Минаевой, Илия приехал в Городище, чтобы помочь родителям. В тот вечер неподалеку от их дома беспилотник атаковал автомобиль, в котором находилась армянская семья. Родители и двое детей, раненные в результате первого удара, пытались укрыться в доме Гукежевых. Илия выбежал во двор, чтобы открыть калитку и помочь им. Вскоре прогремел второй взрыв. Юноша погиб на месте, девочка, которую он пытался спасти, тоже не выжила.
«Илюша побежал вызывать скорую, ловить связь… Потом он позвал соседку, они занесли девочку в дом, пытались перевязать, выключили свет, но беспилотник прилетел во второй раз. Было два мощнейших взрыва», — рассказала Диана в интервью РИА Новости.
Илия Гукежев: жизнь, полная доброты и мужества.
Илия Гукежев родился и вырос в многодетной семье Татьяны и Анатолия Гукежевых, которые переехали в Городище около 20 лет назад. В семье было трое детей: Илия и две его старшие сестры. После инсульта отца Илия стал опорой для матери и бабушки, помогая по хозяйству и поддерживая семью. «Он был как скорая помощь для всех, никогда никому не отказывал», — вспоминала в беседе с aif.ru Галина, односельчанка и близкая знакомая семьи.
В школе Илия проявлял активность, участвовал в спортивных соревнованиях и окончил ее, получив всего две четверки. В 2019 году он поступил в Курский государственный университет (КГУ) на специальность «Картография и геоинформатика». Окончив бакалавриат, Илия продолжил обучение в магистратуре и мечтал связать свою карьеру с образованием. Преподаватели и одногруппники запомнили его как веселого, открытого и отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь.
«Еще вчера он был в университете, общался с преподавателями и одногруппниками… Илия был веселым и жизнерадостным человеком, общительным и открытым, всегда стремился помочь людям, которые его окружали. Таким мы его запомним. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — говорилось в официальном заявлении на сайте КГУ.
Илия был удостоен медали «За спасение погибавших» за проявленное мужество. Эта награда, врученная президентом Владимиром Путиным родным Илии, стала признанием его героизм. В ту роковую ночь он доказал свою самоотверженность, пожертвовав жизнью ради спасения другого человека.
Скорбь семьи и борьба за жизнь.
Трагедия оставила тяжелый след в семье Гукежевых. Родители Илии, Татьяна и Анатолий, выжили, но получили серьезные травмы. Татьяне сделали операцию из-за ранения живота. Анатолий находился в реанимации в тяжелом состоянии.
От дома Гукежевых после взрывов остались только стены — начался пожар, который долго не удавалось потушить. Односельчане, потрясенные утратой, собрали средства для помощи семье.
Память о погибших: стихийный мемориал.
Трагедия в Городище потрясла не только местных жителей, но и весь регион. В селе Крупец, где погибшие дети ходили в детский сад, сразу же после трагедии появился стихийный мемориал. Жители несли цветы и игрушки к стенам детского сада.