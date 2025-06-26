«Был, как скорая помощь для всех»: награда Путина нашла Илию Гукежева через год после гибели от дрона ВСУ

Илия Гукежев родился и вырос в многодетной семье Татьяны и Анатолия Гукежевых, которые переехали в Городище около 20 лет назад. В семье было трое детей: Илия и две его старшие сестры. После инсульта отца Илия стал опорой для матери и бабушки, помогая по хозяйству и поддерживая семью. «Он был как скорая помощь для всех, никогда никому не отказывал», — вспоминала в беседе с aif.ru Галина, односельчанка и близкая знакомая семьи.