В Британии рассказали о резком изменении позиции НАТО по Украине

«В итоговом коммюнике отсутствует осуждение украинского конфликта», — говорится в материале. Там также сказано, что отсутствие прежних формулировок и конкретных гарантий со стороны альянса означает для Украины маловероятность скорого вступления в НАТО. Положение страны и ее президента Владимира Зеленского, по мнению авторов статьи, в ближайшее время не изменится.