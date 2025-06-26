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В Британии рассказали о резком изменении позиции НАТО по Украине

В итоговом коммюнике саммита НАТО в Гааге, принятом 25 июня, отсутствует осуждение украинского конфликта, что свидетельствует об изменении позиции альянса к нему. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

Саммит НАТО в Гааге показал, что вступление Украины в ряды организации маловероятно.

В итоговом коммюнике саммита НАТО в Гааге, принятом 25 июня, отсутствует осуждение украинского конфликта, что свидетельствует об изменении позиции альянса к нему. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

«В итоговом коммюнике отсутствует осуждение украинского конфликта», — говорится в материале. Там также сказано, что отсутствие прежних формулировок и конкретных гарантий со стороны альянса означает для Украины маловероятность скорого вступления в НАТО. Положение страны и ее президента Владимира Зеленского, по мнению авторов статьи, в ближайшее время не изменится.

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО в Гааге, проходившем 24−25 июня, альянс намеренно избегал упоминаний о возможном членстве Украины в итоговой декларации, чтобы предотвратить разногласия между странами-членами. Официальных переговоров между Киевом и НАТО также не планировалось, а статус участия президента Украины Владимира Зеленского до последнего момента оставался неопределенным.

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