В Самарканде обнаружен подпольный цех по производству контрафактного моторного масла под видом известных брендов

Предприимчивые дельцы арендовали жилое помещение в городе, которое использовали в качестве нелегального цеха.
На видеозаписях, опубликованных правоохранителями, видны сотни пустых канистр с логотипами известных производителей — именно в них и заливалась фальсифицированная продукция. Откуда именно поступали эти канистры — пока не ясно. Предположительно, часть из них была собрана на пунктах замены масла или закуплена у перекупщиков.
Поддельное масло продавалось на рынках и в сервисных пунктах как «оригинал». Однако такая продукция не только нарушает права производителей, но и может стать причиной серьёзных поломок автомобилей, а в худших случаях — аварий.
В настоящее время по делу проводится расследование.
Вывод один: будьте внимательны при покупке масла для своего автомобиля. Выбирайте только проверенные магазины и официальные точки продаж. Если продукт стоит слишком дёшево — это почти всегда повод насторожиться.