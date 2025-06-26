В Самарканде обнаружен подпольный цех по производству контрафактного моторного масла под видом известных брендов

На видеозаписях, опубликованных правоохранителями, видны сотни пустых канистр с логотипами известных производителей — именно в них и заливалась фальсифицированная продукция. Откуда именно поступали эти канистры — пока не ясно. Предположительно, часть из них была собрана на пунктах замены масла или закуплена у перекупщиков.