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В Самарканде обнаружен подпольный цех по производству контрафактного моторного масла под видом известных брендов

Vaib.uz (Узбекистан. 26 июня). В Самарканде сотрудники правоохранительных органов выявили подпольный цех, где изготавливалось поддельное моторное масло, которое продавалось под марками популярных брендов. Организовали это «производство» двое жителей Самаркандской области.

Предприимчивые дельцы арендовали жилое помещение в городе, которое использовали в качестве нелегального цеха.

По данным правоохранителей, дельцы закупали дешёвое моторное масло в 200-литровых пластиковых бочках в Ташкенте и Ферганской долине. Затем добавляли в него неустановленные химические примеси и разливали в упаковки под брендами Kixx, Shell, Лукойл, ZIC и другими.

На видеозаписях, опубликованных правоохранителями, видны сотни пустых канистр с логотипами известных производителей — именно в них и заливалась фальсифицированная продукция. Откуда именно поступали эти канистры — пока не ясно. Предположительно, часть из них была собрана на пунктах замены масла или закуплена у перекупщиков.

Поддельное масло продавалось на рынках и в сервисных пунктах как «оригинал». Однако такая продукция не только нарушает права производителей, но и может стать причиной серьёзных поломок автомобилей, а в худших случаях — аварий.

В настоящее время по делу проводится расследование.

Вывод один: будьте внимательны при покупке масла для своего автомобиля. Выбирайте только проверенные магазины и официальные точки продаж. Если продукт стоит слишком дёшево — это почти всегда повод насторожиться.

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