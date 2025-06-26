В пятиэтажном доме в Ивделе Свердловской области произошел взрыв, есть погибшие: подробности

В пятиэтажном жилом доме в Ивделе Свердловской области произошел взрыв. По предварительной информации, погибли два человека. Об этом журналистам сообщил представитель областного МВД Валерий Горелых.
По его словам, сообщение о ЧП в пятиэтажном доме поступило в 02.55 (00.55 мск). Сначала прогремел хлопок, а затем начался пожар, который на данный момент уже потушен.
«По предварительным данным, вследствие происшествия погибли два человека — мужчина и женщина — проживавшие в данной квартире, где произошёл хлопок. Их тела в настоящее время извлекается из-под завалов», — сказал Горелых.
В квартире, ставшей эпицентром взрыва, обрушилось перекрытие, выбиты стекла, повреждение получила одна из стен квартиры. При ликвидации последствий ЧП спасатели эвакуировали 30 человек, включая восемь детей.
Ранее, утром 22 июня в пятиэтажном жилом доме на улице Зеленая, 7а в городе Серов произошел взрыв газа. Хлопок газовоздушной смеси без последующего горения произошёл в квартире на пятом этаже жилого дома. Повреждены чердачное перекрытие и квартира.
23 июня в Городской клинической больницы № 40 скончался мужчина, пострадавший при взрыве газа.