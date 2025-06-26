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Двух подозреваемых в перестрелке в Усть-Куте взяли под стражу

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области

В Усть-Куте установили личности участников инцидента со стрельбой, который произошел возле одного из кафе города. В результате оперативных действий были задержаны двое местных жителей — 34 и 18 лет. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе СУ СК Российской Федерации по Иркутской области.

В результате происшествия двое мужчин получили огнестрельные ранения. Их доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. После задержания подозреваемых допросили, и суд избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей.

Напомним, что утром 21 июня в Усть-Куте возле кафе произошел конфликт с применением оружия. Стрельба началась во время драки между двумя группами. Двое участников инцидента получили огнестрельные ранения.