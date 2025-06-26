Двух подозреваемых в перестрелке в Усть-Куте взяли под стражу

В Усть-Куте установили личности участников инцидента со стрельбой, который произошел возле одного из кафе города. В результате оперативных действий были задержаны двое местных жителей — 34 и 18 лет. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе СУ СК Российской Федерации по Иркутской области.