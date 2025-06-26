Два человека погибли и семь пострадали при взрыве газа в доме под Екатеринбургом

Два человека погибли и семь пострадали при взрыве газа в квартире дома в городе Ивделе Свердловской области. Об этом в четверг, 26 июня, сообщили в правительстве региона.
Инцидент произошел в квартире дома на улице Карла Маркса, пострадали семь человек — четверых из них доставили в больницы.
— Вследствие происшествия погибли два человека — мужчина и женщина — проживавшие в квартире, где произошел взрыв газа. Их тела извлекается из-под завалов, — рассказали в Следственном комитете по региону.
Уточняется, что в результате взрыва обрушилось перекрытие между этажами, выбиты стекла и повреждена стена, передает РЕН ТВ.
22 июня в доме в Серове Свердловской области произошел газовый взрыв. В результате инцидента пострадали четыре человека, 240 жителям дома пришлось эвакуироваться. В доме повреждены чердачное повреждение и квартира.