Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Усть-Куте задержали мужчин, которые устроили стрельбу возле кафе

Нарушителей порядка заключили под стражу на два месяца.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Куте полицейские задержали мужчин, которые устроили перестрелку возле кафе. Следователи установили, что это местные жители 34-х и 18-ти лет. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СК России по Иркутской области.

— Фигурантов допросили, им предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Им может грозить лишение свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового, — уточнили в ведомстве.

Суд заключил обвиняемых под стражу на срок 2 месяца. Расследование уголовного дела проконтролирует прокуратура региона.

Напомним, 21 июня возле кафе на улице Речников в Усть-Куте произошел конфликт между местными жителями. Сначала завязалась драка, потом послышались выстрелы.