В Усть-Куте задержали мужчин, которые устроили стрельбу возле кафе

В Усть-Куте полицейские задержали мужчин, которые устроили перестрелку возле кафе. Следователи установили, что это местные жители 34-х и 18-ти лет. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СК России по Иркутской области.
— Фигурантов допросили, им предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Им может грозить лишение свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового, — уточнили в ведомстве.
Суд заключил обвиняемых под стражу на срок 2 месяца. Расследование уголовного дела проконтролирует прокуратура региона.
Напомним, 21 июня возле кафе на улице Речников в Усть-Куте произошел конфликт между местными жителями. Сначала завязалась драка, потом послышались выстрелы.