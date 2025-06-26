Из-за короткого замыкания микроволновки в Прикамье произошёл страшный пожар

Возгорание возникло днём 22 июня в пятиэтажке на улице Ленина. Перед тем как выйти из дома, проживающая в квартире женщина отключила все электроприборы, кроме холодильника и микроволновой печи. Вернувшись домой, она застала последствия страшного пожара.