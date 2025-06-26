Из-за короткого замыкания микроволновки в Прикамье произошёл страшный пожар

Пожар произошёл из-за короткого замыкания микроволновки в селе Вознесенском Верещагинского округа, рассказали в МЧС по Пермскому краю.
Возгорание возникло днём 22 июня в пятиэтажке на улице Ленина. Перед тем как выйти из дома, проживающая в квартире женщина отключила все электроприборы, кроме холодильника и микроволновой печи. Вернувшись домой, она застала последствия страшного пожара.
«В 14:53 от очевидцев поступило сообщение о задымлении в подъезде жилого многоквартирного дома. Они сообщили, что из окна дома на втором этаже идёт густой дым. На место срочно прибыли огнеборцы. В 15:09 возгорание удалось ликвидировать», — пояснили perm.aif.ru в региональном МЧС.
В ведомстве добавили, что до прибытия огнеборцев из здания самостоятельно вышли 12 человек. К счастью, никто из людей от огня не пострадал.
На кадрах с места происшествия, опубликованных сотрудниками МЧС, можно увидеть серьёзно повреждённую огнём кухню с чёрными от копоти стенами и испорченной кухонной утварью.
«Дознаватель МЧС по итогам проверки выяснил, что причиной возгорания стало короткое замыкание микроволновой печи», — добавили в ведомстве.
Огнеборцы вновь напоминают жителям Прикамья о необходимости, выходя из дома, отключать от сети все электроприборы, выключать воду и газ, а также закрывать окна.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что вечером 24 июня на пожаре в жилом доме на улице Набережной в посёлке Большая Соснова погибли 51-летняя женщина и её 32-летний сын. Обстоятельства трагедии сейчас выясняют сотрудники СКР по Пермскому краю.