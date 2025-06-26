В Свердловской области при взрыве в жилом доме погибли два человека

Два человека стали жертвами взрыва, который произошёл в пятиэтажном доме в Свердловской области, рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.
Он уточнил, что инцидент случился в ночь на четверг в городе Ивдель. Погибли женщина и мужчина.
«Инцидент произошёл в пятиэтажном четырехподъездном доме. После хлопка возник пожар, который в настоящее время ликвидирован… По предварительным данным, вследствие происшествия погибли два человека — мужчина и женщина — проживавшие в данной квартире, где произошёл хлопок. Их тела в настоящее время извлекается из-под завалов», — сказал Горелых представителям средств массовой информации.
Правоохранители уточнили, что в квартире обрушилось перекрытие, а также были выбиты стёкла. Помимо этого, повреждена одна из стен. Было эвакуировано 30 человек, в том числе восемь детей.
В пресс-службе СК РФ по Свердловской области заявили, что, по предварительной версии, причиной ЧП является «хлопок газового баллона».
Ранее сообщалось, что в городе Серове, расположенном в Свердловской области, произошёл взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. В частности, в результате взрыва пострадал ребёнок.