В Свердловской области при взрыве в жилом доме погибли два человека

«Инцидент произошёл в пятиэтажном четырехподъездном доме. После хлопка возник пожар, который в настоящее время ликвидирован… По предварительным данным, вследствие происшествия погибли два человека — мужчина и женщина — проживавшие в данной квартире, где произошёл хлопок. Их тела в настоящее время извлекается из-под завалов», — сказал Горелых представителям средств массовой информации.