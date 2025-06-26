Шесть человек были задержаны после потасовки со стрельбой в Уфе

МВД Башкирии завело уголовное дело после стрельбы на улице Зорге возле Южного автовокзала в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как пояснили в полиции, вечером 24 июня около стадиона «Водник» между двумя группами знакомых мужчин завязалась потасовка. После по всей видимости не завершившегося конфликта одна компания уехала на автомобиле «ЗАЗ Шанс», а вторая стала её преследовать на ВАЗ-2114 и угрожать пистолетом. В итоге первой машине разбили стекла.
— Шестеро участников инцидента были задержаны и доставлены в отдел полиции. В ходе задержания изъяты пневматический и свето-шумовой пистолеты. Трое из подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи и умышленное повреждение имущества, — передали в МВД РБ.
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