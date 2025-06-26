Шесть человек были задержаны после потасовки со стрельбой в Уфе

Как пояснили в полиции, вечером 24 июня около стадиона «Водник» между двумя группами знакомых мужчин завязалась потасовка. После по всей видимости не завершившегося конфликта одна компания уехала на автомобиле «ЗАЗ Шанс», а вторая стала её преследовать на ВАЗ-2114 и угрожать пистолетом. В итоге первой машине разбили стекла.