В Красноуфимске судят шестерых человек по обвинению в мошенничестве

Красноуфимский районный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении шестерых человек, в том числе двух женщин, которые обвиняются по ч. 2, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в том числе в особо крупном размере», по ч. 1, ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, организованной группой, в особо крупном размере».