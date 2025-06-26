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В Красноуфимске судят шестерых человек по обвинению в мошенничестве

Красноуфимский районный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении шестерых человек, в том числе двух женщин, которые обвиняются по ч. 2, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в том числе в особо крупном размере», по ч. 1, ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, организованной группой, в особо крупном размере».

Как сообщил Официальный канал судов Свердловской области, по версии следствия, Андрей Оглы создал ОПГ для вымогательства денег и хищения имущества граждан.

Члены группы угрожали гражданам распространением порочащих их сведений, применением насилия или уничтожением имущества. В некоторых случаях на имя потерпевших дистанционно оформляли займы в кредитных учреждениях. Всего с сентября 2023 года по 20 февраля 2024 года жертвами злоумышленников стали 16 человек, им причинен ущерб на 4 миллиона рублей.

Четверо подсудимых заключены под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело находится в производстве судьи Поварова Сергея Сергеевича.

Как сообщалось ранее, за несколько дней жители Артемовского, поверив мошенникам, лишились в общей сложности 2 млн рублей. Об этом сообщает ОМВД России «Артёмовский». Возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).