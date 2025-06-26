В Красноуфимске судят шестерых человек по обвинению в мошенничестве

Как сообщил Официальный канал судов Свердловской области, по версии следствия, Андрей Оглы создал ОПГ для вымогательства денег и хищения имущества граждан.
Члены группы угрожали гражданам распространением порочащих их сведений, применением насилия или уничтожением имущества. В некоторых случаях на имя потерпевших дистанционно оформляли займы в кредитных учреждениях. Всего с сентября 2023 года по 20 февраля 2024 года жертвами злоумышленников стали 16 человек, им причинен ущерб на 4 миллиона рублей.
Четверо подсудимых заключены под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело находится в производстве судьи Поварова Сергея Сергеевича.
Как сообщалось ранее, за несколько дней жители Артемовского, поверив мошенникам, лишились в общей сложности 2 млн рублей. Об этом сообщает ОМВД России «Артёмовский». Возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).