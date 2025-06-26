В Свердловской области при взрыве в жилом доме погибли два человека

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщили в СУ СК РФ по региону. «В ночь на 26 июня 2025 года в одном из многоквартирных домов по улице Карла Маркса в городе Ивделе произошел инцидент, связанный с хлопком, предположительно, газового баллона», — сказано в сообщении.