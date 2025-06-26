В Свердловской области при взрыве в жилом доме погибли два человека

Ранее в Telegram-канале департамента информационной политики Свердловской области сообщили, что семь человек, по предварительным данным, пострадали при взрыве газа с последующим горением в 5-этажном доме в Ивделе Свердловской области. Спасатели продолжают поиск жильцов поврежденной квартиры.
Как рассказал Горелых, по предварительным данным, вследствие происшествия погибли два человека — мужчина и женщина — проживавшие в данной квартире, где произошел взрыв. Их тела в настоящее время извлекаются из-под завалов.
По словам начальника пресс-службы, в квартире обрушено перекрытие, выбиты стекла, повреждена одна из стен. Он отметил, что случившееся, по имеющимся данным, носит бытовой характер и не связано с проявлениями насильственного криминала.
Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщили в СУ СК РФ по региону. «В ночь на 26 июня 2025 года в одном из многоквартирных домов по улице Карла Маркса в городе Ивделе произошел инцидент, связанный с хлопком, предположительно, газового баллона», — сказано в сообщении.
Отмечается, что главой муниципалитета введен режим ЧС. Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции для беспрепятственного проезда спецтранспорта.