В Ивделе в Свердловской области произошёл взрыв в жилом доме

В городе Ивдель в Свердловской области взрыв в жилом доме унёс жизни двух человек. В результате происшествия пострадали семь человек, один из пострадавших сотрудник МЧС. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Как уточнили в МЧС России, из дома эвакуированы 19 человек, в том числе 7 детей.