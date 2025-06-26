В Ивделе в Свердловской области произошёл взрыв в жилом доме

По предварительным данным, газовый баллон взорвался в квартире жилого дома на улице Карла Маркса. После чего начался сильный пожар, возгорание уже потушили. Тела погибших — мужчины и женщины, проживавших в квартире, где произошёл взрыв — извлекаются из-под завалов.
Кроме того, были повреждены три легковых автомобиля, припаркованных у подъезда дома. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Ранее в Свердловской области вводили режим ЧС после взрыва газа в жилом доме. На месте работали 69 человек, в том числе 25 специалистов МЧС. Как рассказал Валерий Горелых, в квартире, где произошёл хлопок газа, пострадал мужчина 1987 года рождения, а также трое жильцов из квартиры этажом ниже — супружеская пара и ребёнок.