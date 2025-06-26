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В Ивделе в Свердловской области произошёл взрыв в жилом доме

В городе Ивдель в Свердловской области взрыв в жилом доме унёс жизни двух человек. В результате происшествия пострадали семь человек, один из пострадавших сотрудник МЧС. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Как уточнили в МЧС России, из дома эвакуированы 19 человек, в том числе 7 детей.

Источник: Life.ru

По предварительным данным, газовый баллон взорвался в квартире жилого дома на улице Карла Маркса. После чего начался сильный пожар, возгорание уже потушили. Тела погибших — мужчины и женщины, проживавших в квартире, где произошёл взрыв — извлекаются из-под завалов.

Кроме того, были повреждены три легковых автомобиля, припаркованных у подъезда дома. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Ранее в Свердловской области вводили режим ЧС после взрыва газа в жилом доме. На месте работали 69 человек, в том числе 25 специалистов МЧС. Как рассказал Валерий Горелых, в квартире, где произошёл хлопок газа, пострадал мужчина 1987 года рождения, а также трое жильцов из квартиры этажом ниже — супружеская пара и ребёнок.