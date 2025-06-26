Семь человек пострадали при взрыве в пятиэтажке в российском городе

В городе Ивделе Свердловской области при взрыве в жилом пятиэтажном здании пострадали семь человек, информирует департамент информационной политики региона.
В ночь с 25 на 26 июня 2025 года в многоквартирном доме случился взрыв с последующим возгоранием. Согласно данным областного управления полиции, двое жильцов квартиры, где случилось чрезвычайное происшествие, погибли. В настоящий момент их останки извлекаются из-под обрушившихся конструкций. Предварительной причиной инцидента, по сведениям следственного управления СК, считается детонация газового баллона.
По первоначальным сведениям, количество пострадавших достигло семи человек, четверо из которых доставлены в Ивдельскую центральную районную больницу. Спасательные подразделения продолжают поиски жильцов поврежденной квартиры, уточняется в сообщении.
Согласно официальной информации, из здания эвакуированы 29 человек, включая восемь несовершеннолетних. Местной администрацией развернут временный пункт размещения на базе гостиницы «Ивдель», хотя на данный момент все эвакуированные жильцы разместились у родственников. Для обследования состояния несущих элементов строения будут приглашены специалисты из Екатеринбурга.
Следственным управлением Следственного комитета РФ по региону по факту чрезвычайного происшествия возбуждено уголовное производство по статье об оказании услуг, не соответствующих нормам безопасности жизни и здоровья потребителей.
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