Семь человек пострадали при взрыве в пятиэтажке в российском городе

Согласно официальной информации, из здания эвакуированы 29 человек, включая восемь несовершеннолетних. Местной администрацией развернут временный пункт размещения на базе гостиницы «Ивдель», хотя на данный момент все эвакуированные жильцы разместились у родственников. Для обследования состояния несущих элементов строения будут приглашены специалисты из Екатеринбурга.