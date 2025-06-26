Студент из Ачинска предстанет перед судом за продажу личных данных однокурсников

Студент торгово-экономического техникума в Ачинске будет привлечен к уголовной ответственности за продажу персональных данных своих однокурсников, сообщает краевая прокуратура.
По информации ведомства, в октябре 2023 года 18-летний студент нашел в интернете способ быстрого обогащения: он стал убеждать своих сверстников продавать личные данные для регистрации фирм-однодневок. За каждую проданную «душу» ему обещали вознаграждение в размере 20 тысяч рублей.
В результате за короткий срок молодой человек уговорил 11 однокурсников предоставить ему копии паспортов, заплатив каждому по 10 тысяч рублей. Полученные документы он передал своему «работодателю», оставив себе половину суммы. При этом студенты не подозревали о возможных последствиях таких сделок.
Проблемы начались, когда ребята начали получать налоговые уведомления. Оказалось, что они стали владельцами 300 организаций без их ведома.
Теперь шестнадцати молодым людям грозит наказание в виде обязательных работ сроком от 180 до 250 часов за продажу личных данных по статье 173.2 УК РФ и сотрудничество с мошенниками.
Организатору схемы предъявлено обвинение в незаконном создании юридических лиц через подставных лиц по статье 173.1 УК РФ. Ему может быть назначен штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы за период от одного года до трех лет, а также обязательные работы на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до пяти лет.