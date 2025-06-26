Студент из Ачинска предстанет перед судом за продажу личных данных однокурсников

Организатору схемы предъявлено обвинение в незаконном создании юридических лиц через подставных лиц по статье 173.1 УК РФ. Ему может быть назначен штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы за период от одного года до трех лет, а также обязательные работы на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до пяти лет.