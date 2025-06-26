Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина поддерживает террористическую активность в дружественных России африканских странах с целью открытия «второго фронта» против РФ. Она отметила, что украинские силы отступают под натиском российской армии и, по всей видимости, решили активизировать действия в Африке. Захарова также упомянула о подтвержденной украинскими чиновниками связи Киева с террористическими группировками. Ранее российские дипломаты обвиняли Киев в координации с террористами в регионе Сахеля и поставках оружия преступным организациям в Африке.