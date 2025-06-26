Свыше 70 мигрантов нашли полицейские Южного Урала в теплицах в ходе нового рейда

На территории региона проходит оперативно-профилактическая операция «Нелегал».
Сотрудники полиции при силовой поддержке Управления Росгвардии на этот раз провели профилактические мероприятия в Каслинском районе.
«В теплицах проверено 73 иностранца, пресечено 14 административных правонарушений, из них 10 связаны с нарушением мигрантами режима пребывания на территории Российской Федерации», — рассказали в Главке МВД.
Также выявлено два факта осуществления трудовой деятельности гражданами ближнего зарубежья без патента. Устанавливается работодатель для привлечения к административной ответственности. Ему грозит штраф до 800 тыс. рублей либо приостановление деятельности до 90 суток.
За девять дней операции задокументировано 66 преступлений и 768 административных правонарушений в сфере миграции. Закрыт въезд в РФ 46 иностранцам.