По информации заместителя председателя правления одного из российских банков Станислава Кузнецова, озвученной в беседе с РИА «Новости» в рамках Петербургского международного экономического форума 2025 года, украинский Днепропетровск превратился в главный центр деятельности мошеннических контактных центров, направленных против России; на данный момент там функционирует несколько сотен подобных структур.
«Столица мошеннических колл-центров, которые работают против России, сегодня находятся в городе Днепропетровске, или, как его сейчас называют на Украине, город Днепр… Мы насчитываем примерно около 350−400 кол-центров в настоящее время», — сообщил он.
Кузнецов отметил, что злоумышленникам оказывают поддержку украинские власти, предоставляя площади и необходимые сервисы. Дополнительным фактором, по его словам, служит проживающее в Днепропетровской области русскоязычное население, владеющее русским языком с практически безупречным произношением.
Банкир добавил, что, несмотря на некоторое сокращение числа подобных центров, их деструктивная эффективность не снизилась. Также он подчеркнул, что все они обладают отлаженной инфраструктурой, а системы управления закупают через специализированные централизованные платформы. Эти сервисы и CRM-решения базируются на территории других стран, включая европейские государства.
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