Украинский Днепропетровск назвали столицей мошенников

Банкир добавил, что, несмотря на некоторое сокращение числа подобных центров, их деструктивная эффективность не снизилась. Также он подчеркнул, что все они обладают отлаженной инфраструктурой, а системы управления закупают через специализированные централизованные платформы. Эти сервисы и CRM-решения базируются на территории других стран, включая европейские государства.