Генпрокуратура подала иск к госсекретарю Дагестана Магомедову и его детям

Согласно материалам, помимо Магомедова, в перечне ответчиков указаны его сын Магомед и дочь Саидат, а также Галимат и Маржанат Исмаиловы. У одной из них, судя по отчеству, может быть родственная связь с основным фигурантом.
В дело также вовлечены юридических лица, а также Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Иск зарегистрирован 23 июня. Слушание на стадии подготовки дела назначено на 10 июля. Содержание заявленных требований в открытом доступе не раскрывается.
Напомним, ранее силовики провели обыски у госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова. Оперативные мероприятия проведены по адресам проживания чиновника и его родственников. Сам госсекретарь был задержан. Его подозревают в незаконной приватизации крупного предприятия «Дагнефтебаза».