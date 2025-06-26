Арестованный экс-замминистра обороны Попов попал в больницу

Бывший заместитель министра обороны Российской Федерации Павел Попов был госпитализирован в тяжёлом состоянии из следственного изолятора «Лефортово», расположенного в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Дениса Сагач.
По информации адвоката, генерал армии, обвиняемый в мошенничестве, находится в НИИ имени Склифосовского. Врачи не дают никаких прогнозов о его состоянии. В мае Попов был переведён в лечебное учреждение из-за обострения хронического заболевания. До ареста у него были проблемы с давлением, сердцем и повышенным уровнем сахара.
Павел Попов был задержан в августе 2024 года. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год генерал, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», использовал средства парка для строительства своего загородного дома в Красногорском районе и заставлял сотрудников парка бесплатно работать на своей даче площадью три гектара.