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Пятеро детей потерялись во время прогулки в Алматы

В Алматы пять детей в сопровождении тренера отправились прогуляться по плато «Кок-Жайлау» и перестали выходить на связь. На помощь группе пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на Службу спасения.

Источник: соцсети

По информации Службы спасения Алматы, сообщение о том, что дети с тренером не вернулись с прогулки поступило 24 июня в 18:47. Связь с группой отсутствовала. Спустя три минуты на поиски выехал поисково-спасательный экипаж в составе пяти спасателей и двух единиц техники.

«В 19:35 спасатели обнаружили группу: дети и тренер находились на тропе, однако не смогли продолжить спуск без помощи. В 19:54 всех благополучно передали родным. В медицинской помощи никто не нуждался», — сообщили в Службе спасения.

Спасатели напоминают, при организации прогулок в горах необходимо учитывать возраст участников, погодные условия, время суток и физическую нагрузку. Также важно иметь при себе средства связи и заранее продуманный маршрут.