Пятеро детей потерялись во время прогулки в Алматы

По информации Службы спасения Алматы, сообщение о том, что дети с тренером не вернулись с прогулки поступило 24 июня в 18:47. Связь с группой отсутствовала. Спустя три минуты на поиски выехал поисково-спасательный экипаж в составе пяти спасателей и двух единиц техники.
«В 19:35 спасатели обнаружили группу: дети и тренер находились на тропе, однако не смогли продолжить спуск без помощи. В 19:54 всех благополучно передали родным. В медицинской помощи никто не нуждался», — сообщили в Службе спасения.
Спасатели напоминают, при организации прогулок в горах необходимо учитывать возраст участников, погодные условия, время суток и физическую нагрузку. Также важно иметь при себе средства связи и заранее продуманный маршрут.