Пятеро детей потерялись во время прогулки в Алматы

По информации Службы спасения Алматы, сообщение о том, что дети с тренером не вернулись с прогулки поступило 24 июня в 18:47. Связь с группой отсутствовала. Спустя три минуты на поиски выехал поисково-спасательный экипаж в составе пяти спасателей и двух единиц техники.