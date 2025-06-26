Тела двух погибших при взрыве газа в жилом доме в Ивделе найдены под завалами

Спасатели обнаружили под обрушившимися под завалами тела двух человек, погибших при взрыве газового баллона в пятиэтажном жилом доме в городе Ивдель Свердловской области.
«На текущий момент обнаружены тела двоих жильцов квартиры. Продолжается разбор завалов», — передает региональная прокуратура.
Напомним, что в ночь на 26 июня в жилом доме случился мощный хлопок, который спровоцировал пожар. Как сообщают в полиции, вероятное число погибших — двое собственников квартиры, чьи тела пока остаются под завалами. Количество пострадавших достигло семи человек.
По версии следствия, инцидент произошел из-за детонации газового баллона.
Ранее KP.RU сообщал, что в городе Серове местные власти объявили режим ЧС в связи с аварией на улице Зеленая, 7, где в пятиэтажном жилом здании произошел взрыв бытового газа.