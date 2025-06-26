Тела двух погибших при взрыве газа в жилом доме в Ивделе найдены под завалами

Напомним, что в ночь на 26 июня в жилом доме случился мощный хлопок, который спровоцировал пожар. Как сообщают в полиции, вероятное число погибших — двое собственников квартиры, чьи тела пока остаются под завалами. Количество пострадавших достигло семи человек.