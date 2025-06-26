Летевшие из Москвы в Самару пассажиры оказались без поддержки в Оренбурге

Несколько десятков самарцев столкнулись с чрезвычайной ситуацией при возвращении домой из Москвы.
Рейс SU1218 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Шереметьево с шестичасовой задержкой, так и не смог приземлиться в пункте назначения.
Как сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев в своем Telegram-канале, из-за повторного введения ограничений на прием воздушных судов в аэропорту Курумоч самолет был вынужден совершить посадку в Оренбурге.
«Пассажиров фактически бросили в чужом городе, предложив самостоятельно добираться до Самары — это 400 километров!», — возмущается парламентарий. Он обратился к авиаперевозчику за разъяснениями.
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