Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Летевшие из Москвы в Самару пассажиры оказались без поддержки в Оренбурге

Несколько десятков самарцев столкнулись с чрезвычайной ситуацией при возвращении домой из Москвы.

Несколько десятков самарцев столкнулись с чрезвычайной ситуацией при возвращении домой из Москвы.

Рейс SU1218 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Шереметьево с шестичасовой задержкой, так и не смог приземлиться в пункте назначения.

Как сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев в своем Telegram-канале, из-за повторного введения ограничений на прием воздушных судов в аэропорту Курумоч самолет был вынужден совершить посадку в Оренбурге.

«Пассажиров фактически бросили в чужом городе, предложив самостоятельно добираться до Самары — это 400 километров!», — возмущается парламентарий. Он обратился к авиаперевозчику за разъяснениями.

Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.