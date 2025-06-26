20 килограммов волос нашли Иркутские таможенники в багаже у туристки

В Иркутске таможенники нашли в чемодане у отдыхающей из Пхукета 20 килограммов волос. В пяти пакетах были упакованы 98 пучков искусственных волос длиной до 70 сантиметров. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутской таможни, 34-летняя жительница Братска объяснила, что купила товар для работы с плетением дредов и кос.
— Женщина прошла по «зеленому» коридору, что означает отсутствие в ее багаже товаров, которые нужно декларировать. Но партию волос признали коммерческой, рыночную стоимость 19,2 килограммов волос оценили в 53 тысячи рублей, — пояснили в таможне.
В отношении нарушительницы составили административный протокол. Ей грозит штраф от одной второй до двукратного размера стоимости товаров. Также привезенный товар могут изъять.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что водителю, который сбил подростка, грозит пять суток ареста.