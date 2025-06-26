Генпрокуратура подала гражданский иск к госсекретарю Дагестана

Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась с гражданским иском к государственному секретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его детям.
Об этом свидетельствуют сведения из картотеки Советского районного суда Махачкалы. Согласно материалам судебного дела, обращение принято к рассмотрению 23 июня 2025 года.
Помимо Магомедова, фигурантами иска значатся его сын Магомед и дочь Саидат. Кроме того, в перечне ответчиков указаны компании ООО «МСБ Холдинг» и ООО «Транс Тек».
Предварительное судебное заседание (собеседование) назначено на 10 июля текущего года. Детали иска и дополнительная информация в материалах отсутствуют.
Накануне правоохранительные органы Дагестана сообщили о задержании госсекретаря республики Магомед-Султана Магомедова. По данным информированного источника, задержание произведено в контексте уголовного дела о незаконной приватизации ОАО «Дагнефтепродукт».
Ранее поступила информация о проведении утром 25 июня обысков по ряду адресов, связанных с чиновником, включая его жилище и здание правительства республики, в рамках упомянутого уголовного производства.
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