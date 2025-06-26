Четыре человека находятся в больнице после взрыва в жилом доме на Урале

«По информации министерства здравоохранения Свердловской области, за медицинской помощью в связи с ЧС обратилось семь человек, трое из них отказались от госпитализации. Четыре человека находятся в больнице. Состояние госпитализированных средней степени тяжести», — говорится в сообщении.