Четыре человека находятся в больнице после взрыва в жилом доме на Урале

В ночь на четверг в пятиэтажном доме произошел хлопок с последующим горением. Два человека, проживавшие в квартире, где произошло ЧП, погибли, еще семеро пострадали. Предварительной причиной случившегося, по информации СУСК, стал хлопок газового баллона.
«По информации министерства здравоохранения Свердловской области, за медицинской помощью в связи с ЧС обратилось семь человек, трое из них отказались от госпитализации. Четыре человека находятся в больнице. Состояние госпитализированных средней степени тяжести», — говорится в сообщении.
Как добавили власти, тела погибших мужчины и женщины найдены под завалами, они сильно обгорели.