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Четыре человека находятся в больнице после взрыва в жилом доме на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Состояние четырех госпитализированных при хлопке в пятиэтажном жилом доме в городе Ивдель Свердловской области оценивается как средней степени тяжести, сообщает департамент информационной политики региона.

В ночь на четверг в пятиэтажном доме произошел хлопок с последующим горением. Два человека, проживавшие в квартире, где произошло ЧП, погибли, еще семеро пострадали. Предварительной причиной случившегося, по информации СУСК, стал хлопок газового баллона.

«По информации министерства здравоохранения Свердловской области, за медицинской помощью в связи с ЧС обратилось семь человек, трое из них отказались от госпитализации. Четыре человека находятся в больнице. Состояние госпитализированных средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Как добавили власти, тела погибших мужчины и женщины найдены под завалами, они сильно обгорели.