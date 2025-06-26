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Экс-замглавы Минобороны Попов находится в тяжелом состоянии в больнице

Бывший заместитель министра обороны РФ генерал Павел Попов находится в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Об этом сообщил адвокат генерала Денис Сагач.

Бывший заместитель министра обороны РФ генерал Павел Попов находится в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Об этом сообщил адвокат генерала Денис Сагач.

По его словам, врачи не дают никаких прогнозов.

— Наш подзащитный продолжает находиться в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии, исключающем его участие в каких-либо следственных действиях или судебных заседаниях, — цитирует Сагача ТАСС.

8 мая адвокат бывшего военного сообщил, что Павла Попова доставили из СИЗО «Лефортово» в одну из столичных больниц. Причиной госпитализации стало обострение хронического заболевания. Тогда сообщалось, что врачи обсуждают возможность проведения Попову операции.

В августе прошлого года по делу о мошенничестве был задержан бывший заместитель министра обороны России Павел Попов. По предоставленной информации, в 2021—2024 годах Попов отвечал за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот».