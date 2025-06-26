Владелец танкера «Волгонефть-239» не согласен с суммой ущерба на 35 млрд рублей

Арбитражный суд Краснодарского края провел предварительное слушание по делу. Представитель ответчика заявил, что объем нефтепродуктов, использованный при расчете ущерба, завышен, а мазут, находящийся в носовой части судна, после подъема корпуса не попадет в Черное море. По его словам, из указанной части утечек нет, около 900 т мазута планируется утилизировать.