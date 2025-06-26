Один завозной случай кори зарегистрирован в Хабаровском крае

Также в Хабаровском крае продолжается сезон активности клещей. С нарастающим итогом зарегистрировано более 6 тысяч обращений, что на 23% выше средних многолетних показателей. Вместе с тем отмечается спад клещевой активности: число обратившихся за медицинской помощью по сравнению с предыдущей неделей снизилось на 26%.