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Один завозной случай кори зарегистрирован в Хабаровском крае

В общем, эпидемиологическая ситуация в регионе стабильно напряженная.

Источник: РИА "Новости"

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями на 14% выше средних многолетних показателей. Доминирующую роль в структуре заболеваемости играют инфекции вирусной этиологии. Случаев групповой заболеваемости в детских организованных коллективах не зарегистрировано, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Продолжается регистрация случаев энтеровирусной инфекции. Заболеваемость спорадическая. Основное число заболевших зарегистрировано в краевой столице.

В Ванинском районе зарегистрирован завозной случай заболевания корью. Проведен весь комплекс противоэпидемических мероприятий. Заболевание не получило распространения.

Также в Хабаровском крае продолжается сезон активности клещей. С нарастающим итогом зарегистрировано более 6 тысяч обращений, что на 23% выше средних многолетних показателей. Вместе с тем отмечается спад клещевой активности: число обратившихся за медицинской помощью по сравнению с предыдущей неделей снизилось на 26%.

По-прежнему остается высокой зараженность клещей боррелиозом — до 30%.

Продолжаются акарицидные обработки территорий. Обработано более 1900 га (93% от плана). Полностью выполнены обработки в Хабаровске, Хабаровском, Вяземском и Николаевском районах.

Ситуация остается на контроле Управления.