Ректор российского вуза вынуждала сотрудников отдавать ей деньги

Ряд преподавателей Псковского государственного университета сообщили о неоднократной передаче части заработной платы экс-ректору вуза Наталье Ильиной, ныне фигурирующей в уголовном деле о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.
Соответствующая информация содержится в документе, имеющемся в распоряжении РИА «Новости». Уточняется, что в настоящее время сотрудники университета испытывают опасения за собственную безопасность, учитывая обширные связи Ильиной во властных кругах.
Следствие также располагает аудиозаписями, где Ильина обсуждает дистанционную занятость «доцента», который, согласно данным кадровой службы, не вел преподавательской деятельности и отсутствовал на рабочем месте. Свидетели подтвердили его нахождение в Казахстане и отсутствие публикаций научных трудов.
Напомним, Ильина была задержана в апреле текущего года по подозрению в мошенничестве. Позднее ей инкриминировали дополнительное обвинение по факту превышения должностных полномочий. Суд избрал Ильиной меру пресечения в виде заключения под стражу.
Согласно материалам расследования, занимая пост ректора ПсковГУ, Ильина оформила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 млн рублей. Кроме того, в период 2020—2021 годов она трудоустроила своего знакомого на должность доцента. Как установлено, он не появлялся на работе, однако с 2021 по январь 2025 года на его имя начислялись зарплата и иные выплаты, превышающие в сумме 10 млн рублей. Из них свыше 3 млн рублей поступили на банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной.
Экс-ректору также вменяется злоупотребление полномочиями. По версии следствия, в 2023—2024 годах она незаконно изъяла у подчиненного 1,45 млн рублей, начисленных ему из университетского бюджета. В результате сотрудник понес материальный ущерб, а его право на получение трудового вознаграждения было нарушено.
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