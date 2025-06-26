Ректор российского вуза вынуждала сотрудников отдавать ей деньги

Согласно материалам расследования, занимая пост ректора ПсковГУ, Ильина оформила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 млн рублей. Кроме того, в период 2020—2021 годов она трудоустроила своего знакомого на должность доцента. Как установлено, он не появлялся на работе, однако с 2021 по январь 2025 года на его имя начислялись зарплата и иные выплаты, превышающие в сумме 10 млн рублей. Из них свыше 3 млн рублей поступили на банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной.