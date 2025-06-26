ВКС России применили по ВСУ бомбу с «эффектом землетрясения». Видео

«Воздушно-космические силы России нанесли авиационный удар с применением трех бомб ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции по пункту временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе …. Днепропетровской области», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. Еще один авиаудар они нанесли по селу Новоэкономическое в ДНР.