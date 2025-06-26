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Двое казахстанцев задержаны в Индонезии, им грозит смертная казнь: что говорят в МИД РК

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров прокомментировал задержание двоих казахстанцев в Индонезии, сообщает Zakon.kz.

Ранее появилась информация, что двум гражданам Казахстана грозит смертная казнь в Индонезии. Как пишут местные СМИ, задержание произошло в апреле 2025 года на Бали, у них было обнаружено примерно 49 граммов кристаллического метамфетамина. Казахстанцев обвиняют в распространении наркотиков, за что в Индонезии предусмотрена смертная казнь.

«По информации индонезийских правоохранительных органов, на территории страны задержаны двое граждан Казахстана. Они подозреваются в совершении уголовного правонарушения, связанного с незаконным оборотом наркотических средств. В данный момент компетентными органами Индонезии в отношении указанных лиц проводится досудебное расследование, в связи с чем иная информация не подлежит разглашению», — заявил Айбек Смадияров сегодня, 26 июня.

Он подчеркнул, что посольство Казахстана в Джакарте поддерживает связь с органами следствия и родными обвиняемых.

«Вопрос находится на контроле казахстанских дипломатов», — заключил Айбек Смадияров.