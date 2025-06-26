Двое казахстанцев задержаны в Индонезии, им грозит смертная казнь: что говорят в МИД РК

Ранее появилась информация, что двум гражданам Казахстана грозит смертная казнь в Индонезии. Как пишут местные СМИ, задержание произошло в апреле 2025 года на Бали, у них было обнаружено примерно 49 граммов кристаллического метамфетамина. Казахстанцев обвиняют в распространении наркотиков, за что в Индонезии предусмотрена смертная казнь.