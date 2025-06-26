В Миассе молодой мужчина упал с ж/д моста на глазах у детей

В Миассе молодой мужчина упал с моста у железнодорожного вокзала на Академика Павлова. Его увезли на скорой. Подробности сообщают в вк-сообществе «Инцидент Миасс».
По словам очевидцев, парень привлек их внимание крайне странным поведением. Молодой человек, на вид около 20−25 лет, шел неуверенно, с затуманенным взглядом. Он был как будто пьян или находился под действием запрещенных веществ.
Затем мужчина перелез через перила моста и побежал по трубе, но не удержался. Он поскользнулся, ударился о металлическую конструкцию и с большой высоты упал головой вниз на проезжую часть.
Все это случилось на глазах у группы школьников, стоявших неподалеку. Взрослые оцепенели, а двое мальчиков, примерно 12 лет, вызвали для мужчины скорую. О его состоянии не сообщалось.