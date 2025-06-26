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Осквернителей могил ищут в приморском поселке

Неизвестные повредили могильные памятники и плиты.

Источник: Соцсети

В приморском поселке Новошахтинский неизвестные повредили могилы на местном кладбище. О случившемся рассказали в социальных сетях жители, полиция уже начала проверку, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

В сети появились, на которых видно, что некоторые надгробия оказались опрокинуты, а на одной из могил и вовсе разбита плита. Кто это сделал и с какой целью, неизвестно, полиция уже ищет осквернителей:

«На место происшествия направлена следственно-оперативная группа ОМВД России “Михайловский”. Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, размера причиненного ущерба, а также личности граждан, причастных к совершению противоправного деяния. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение».

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Приморье неизвестные осквернили памятники бойцам СВО.